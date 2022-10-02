У жительницы Старой Ладоги после проверки счетчиков пропали 70 тысяч рублей

В полицию Волховского района Ленобласти поступило сообщение о хищении сбережений у пожилой жительницы Старой Ладоги.

Женщина рассказала, что 30 сентября к ней домой пришла неизвестная, которая представилась сотрудницей ЖКХ. Она прошла в квартиру якобы для осмотра счетчиков водоснабжения. После ее ухода хозяйка обнаружила пропажу 70 тысяч рублей. Деньги лежали в шкафу.

Возбуждено уголовное дело.