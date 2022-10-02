В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — подполковник Муродали Тоиров.

В ходе специальной военной операции подполковник Муродали Тоиров командовал танковым батальоном. Выполняя в составе батальонно-тактической группы задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов, батальону подполковника Тоирова было поручено не допустить прибытия подкрепления со стороны боевиков. Учитывая имеющийся опыт, Муродали организовал блокирование населенного пункта со стороны наиболее вероятного наступления подкрепления.

Украинские националисты, стремясь удержать населенный пункт под своим контролем, бросили в бой подкрепление, поддерживая его огнем артиллерии. В ходе наступления противника, находясь на командном пункте, Муродали руководил обороной позиций и, несмотря на превосходящие силы боевиков, успешно выполнял задачу. На подступах к оборонительным рубежам подполковник Тоиров организовал «танковую карусель», чем сковал наступление украинских националистов.

В результате очередного артиллерийского залпа со стороны украинских радикалов Муродали получил тяжелое ранение ноги от разорвавшегося рядом артиллерийского снаряда. Несмотря на тяжелое ранение, подполковник Тоиров самостоятельно выбрался из-под огня боевиков, оказал себе медицинскую помощь и продолжил руководить действиями батальона. По итогам ожесточенного боя, батальоном Муродали Таирова было уничтожено 5 танков, а также большое количество живой силы врага, что вынудило противника прекратить попытки прорыва обороны и отступить».