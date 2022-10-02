В Мурино мужчина выстрелил в голову обидчика на автобусной остановке

Конфликт случился поздно ночью 1 октября на остановке общественного транспорта на Оборонной улице в Мурино Всеволожского района Ленобласти.

По предварительным данным, между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого 30-летний житель Тюменской области из пневматического пистолета выстрелил в голову 42-летнему местному жителю.

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Стрелка задержали по «горячим следам». Оружие было изъято. На мужчину составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Обоих участников конфликта в удовлетворительном состоянии доставили в больницу и отпустили после оказания медицинской помощи.