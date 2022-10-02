Папа Римский Франциск призвал президентов России и Украины закончить конфликт

Папа Римский Франциск обратился к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом закончить конфликт.

«Мои призывы направлены к президенту России, умоляю его остановить, в том числе из любви к собственному народу, эту спираль насилия и смерти… Призываю и президента Украины быть открытым для серии мирных предложений», — приводит ТАСС слова Франциска.

Он также призвал остальное мировое сообщество приложить все усилия для окончания конфликта и недопущения эскалации. Помимо этого, папа Римский призвал стороны уважать территориальную целостность каждой страны и права меньшинств.