В Ленобласти за последние сутки выявили 161 новый случай COVID-19

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрирован 161 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 3 октября.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+1).
- Волосовский район: Бегуницы (+1).
- Волховский район: Волхов (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+3), Кудрово (+23), Янино-1 (+3), Сертолово (+1), Старая (+1), Токсово (+3), Бугры (+2), Юкки (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Дубровка (+2), Павлово (+2), ДНП «Луговое» (+1).
- Выборгский район: Выборг (+3), Первомайское (+2), Рощино (+1), Светогорск (+7), Поляны (+1), Приморск (+7), Семиозерье (+1), Кирпичное (+1), Ильичёво (+2), Пруды (+1), Ермилово (+1), Левашово (+1), Пушное (+1).
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20.09.2022 0
- Гатчинский район: Гатчина (+2), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Елизаветино (+1), Лампово (+1), Новый Свет (+1), Дружная Горка (+3), Орлино (+1), Мыза-Ивановка (+1), Кургино (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1).
- Киришский район: Кириши (+4), Будогощь (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+8), Янега (+1), Мехбаза (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+2), Аннино (+2), Лопухинка (+3), Лебяжье (+1), Глобицы (+1), Копорье (+5), Михайловка (+1).
- Лужский район: Луга (+1), Мшинская (+2).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+4).
- Сланцевский район: Сланцы (+11), Гостицы (+1), Овсище (+1), Большие Поля (+1), Сосновка (+1).
- Тихвинский район: Мелегежская Горка (+1).
- Тосненский район: Тельмана (+1), Никольское (+1), Ульяновка (+2), Федоровское (+1), г. Любань (+2), массив Рубеж (+1).