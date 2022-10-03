В Ленобласти за последние сутки выявили 161 новый случай COVID-19

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрирован 161 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 3 октября.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+1) .

Волосовский район: Бегуницы (+1) .

Волховский район: Волхов (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+3), Кудрово (+23), Янино-1 (+3), Сертолово (+1), Старая (+1), Токсово (+3), Бугры (+2), Юкки (+1) , пгт. им. Свердлова (+1), Дубровка (+2), Павлово (+2), ДНП «Луговое» (+1).

Выборгский район: Выборг (+3), Первомайское (+2), Рощино (+1), Светогорск (+7), Поляны (+1), Приморск (+7), Семиозерье (+1), Кирпичное (+1), Ильичёво (+2), Пруды (+1), Ермилово (+1), Левашово (+1), Пушное (+1).

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