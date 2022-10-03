Школьник едва не сгорел заживо после эксперимента с бензином в Большой Ижоре

В воскресенье, 2 октября, в больницу из Большой Ижоры в Ленобласти госпитализировали 12-летнего школьника с сильными ожогами. Он находится в реанимации.

Несчастный случай произошел на улице Нагорной в Большой Ижоре. По предварительным данным, двое подростков переливали бензин из металлической канистры в банку, а после подожгли. В итоге пламя перекинулось на куртку одного из шестиклассников. Второй мальчик сорвал со своего друга горящую куртку и отвел к родителям. Родители незамедлительно вызвали скорую помощь.

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Пострадавшего госпитализировали с многочисленными термическими ожогами тела 2-3 степени и шоком. Его состояние оценивается как тяжелое.

Горючее, по предварительной информации, школьники нашли в садоводстве «Дубочки». Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники СК Ленобласти.