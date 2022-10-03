В поселке Красная Долина пьяный мужчина упал под колеса проезжающей мимо машины

ДТП произошло днем 2 октября в поселке Красная Долина в Выборгском районе Ленобласти.
Там автомобиль Chevrolet Niva под управлением 73-летней пенсионерки наехал на 52-летнего мужчину. По словам очевидцев, тот шел по бордюру и качался, а в какой-то момент упал под колеса проезжающего мимо автомобиля.
Пострадавшего госпитализировали и поместили в реанимацию, но несмотря на усилия врачей спасти его не удалось. Проводится проверка.
Вам будет интересно
Подробности: в Ленобласти задержали педофила и его 18-летнюю сообщницу, приводившую ему детей за деньги
Ранее ivbg.ru сообщал, что в Кингисеппском районе Ленобласти задержали подозреваемого в педофилии, а также его сообщницу, которая приводила ему детей...
17.09.2022 1280