В поселке Красная Долина пьяный мужчина упал под колеса проезжающей мимо машины

ДТП произошло днем 2 октября в поселке Красная Долина в Выборгском районе Ленобласти.

Там автомобиль Chevrolet Niva под управлением 73-летней пенсионерки наехал на 52-летнего мужчину. По словам очевидцев, тот шел по бордюру и качался, а в какой-то момент упал под колеса проезжающего мимо автомобиля.

Пострадавшего госпитализировали и поместили в реанимацию, но несмотря на усилия врачей спасти его не удалось. Проводится проверка.