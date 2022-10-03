В Ленобласти 4 октября ограничат движение на девяти трассах

На участках девяти региональных трасс пройдет дорожный ремонт 4 октября. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
-км 35-36 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, замена СБО;
-км 40-46 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
— км 658, ТрР съезд на г.Тосно ограничение скорости движения в направлении на г. Мск с 08:00 до 19:00, устранение дефектов дорожного покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
— км 0-34 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка водоот-водных лотков, уборка грунта от бортового камня, очистка а/б покрытия от пыли и грязи.
— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:
— км 43-53 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка водоотводных лотков, очистка и мойка СБО и ШЗЭ от пыли и грязи.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
— км 49 — 48 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
— км 47 — 80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механическим способом.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
— км 46 — 48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка прикромочных лотков.
А-181 «Магистральная»:
— км 117 – 122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, подсыпка обочины;
— км 95 – 112 ограничение скорости движения в оба направления с 06:00 до 15:00, нанесение дорожной разметки;
— км 0 – 30 ограничение скорости движения в оба направления с 06:00 до 15:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 21+200 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, демонтаж рекламной конструкции;
— км 33 — 34 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, замена дорожных знаков;
— км 0 — 37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт и очистка водопропускных лотков;
— км 24 — 21 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи,
— км 37 — 15 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи,
— км 24 — 21 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 08:00, мойка разделительной полосы;
— км 49 — 51 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, уборка наносного грунта из разделительной полосы.