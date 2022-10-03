Размер выплаты за больничный отпуск в 2023 году будет выше

Максимальный размер больничного в следующем году будет значительно увеличен.
Как пишет Минтруд, размер выплаты из-за временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа работника.
В 2023 году пособие составит:
— 83 204 рубля в месяц при страховом стаже 8 и более лет (100% среднего заработка);
— 66 564 рубля в месяц при страховом стаже от 5 до 8 лет (80% среднего заработка);
— 49 923 рубля в месяц при страховом стаже до 5 лет (60% среднего заработка).
В 2022 году выплата составляет 78 207 рублей за полный календарный месяц.
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03.10.2022 43