Сады и скверы закрыты Петербурга под замком

Службы готовятся к надвигающемуся ливню и ветру.
Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга, сады и скверы в городе закрыты.
Причиной стали надвигающиеся на город ливни и ветер. В этой причине в скверах в первую очередь будут убирать ветровальные ветки и деревья.
Горожанам рекомендуют оставаться в помещениях и как можно меньше находиться на улице в опасных местах — под конструкциями и деревьями.
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01.10.2022 212