Сады и скверы закрыты Петербурга под замком

Службы готовятся к надвигающемуся ливню и ветру.

Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга, сады и скверы в городе закрыты.

Причиной стали надвигающиеся на город ливни и ветер. В этой причине в скверах в первую очередь будут убирать ветровальные ветки и деревья.

Горожанам рекомендуют оставаться в помещениях и как можно меньше находиться на улице в опасных местах — под конструкциями и деревьями.