Подробности: в результате лобового ДТП со школьным автобусом под Тосно один человек попал в реанимацию

В результате аварии около поселка Форносово в общей сложности пострадало порядка 10 человек.

По информации Фонтанка, одни из пострадавших в ДТП под Тосно в итоге был госпитализирован в реанимацию.

Напомним, ДТП произошло утром 4 октября на трассе «Санкт-Петербургское южное полукольцо» около поселка Форносово в Тосненском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом «ПАЗ». Удар был такой силы, что один ребенок вылетел в окно автобуса, а иномарка оказалась в кювете.