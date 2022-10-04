Газификация Ленобласти идет в плановом режиме

Автор: Александр Селиванов
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Об этом рассказали в комитете по топливно-энергетическому комплексу региона.

По информации комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти, газификация Ленинградской области осуществляется в соответствии с Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства.

Также в регионе полным ходом идет газификация промышленных и иных организаций.

Любую информацию по региональной программе газификации вы моете узнать по ссылке.

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