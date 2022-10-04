Газификация Ленобласти идет в плановом режиме

Об этом рассказали в комитете по топливно-энергетическому комплексу региона.
По информации комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти, газификация Ленинградской области осуществляется в соответствии с Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства.
Также в регионе полным ходом идет газификация промышленных и иных организаций.
Любую информацию по региональной программе газификации вы моете узнать по ссылке.
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27.09.2022 214