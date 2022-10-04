Шойгу поручил дать исчерпывающие разъяснения по отсрочкам от призыва

Также Шойгу призвал не отказывать кандидатам в призыве на военную службу без уважительных причин.
Министр обороны Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу проинформировать военкоматы и призывную комиссию о порядке предоставления отсрочек по частичной мобилизации, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
По словам министра, разъяснение касается в основном тех, кто впервые учится очно или заочно в средних или высших профессиональных учебных заведениях. Разъяснения военкоматов распространяются и на россиян, работающих в организациях военно-промышленного комплекса, сектора информационных технологий и других ключевых предприятий.
Ранее Шойгу призвал не отказывать кандидатам в призыве на военную службу без уважительных причин. Он поручил Главному управлению по контролю и надзору за деятельностью Вооруженных сил России контролировать все мероприятия, проводимые в период частичной мобилизации в стране.
Министр обороны также рассказал о подготовке мобилизованных солдат перед отправкой в зоны специальных операций. Они проходят подготовку в шести учебных центрах и на 80 полигонах. После боевой подготовки мобилизованный персонал направляется в районы проведения специальных операций.