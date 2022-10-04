План мобилизации почти выполнен: в ВС РФ прибыло более 200 тысяч человек

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о прибывших в расположения воинских частей более 200 тысяч мобилизованных.

Минобороны уже выполнило план по частичной мобилизации более чем на две трети, заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу 4 октября.

На сегодня в Вооруженные силы прибыло свыше 200 тысяч человек… Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах, — цитирует Шойгу РИА Новости.

Напомним, утром, 21 сентября, президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в России, следует из утреннего обращения к россиянам. Указ уже подписан.