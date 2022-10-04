В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

Автор: Анастасия Щербакова
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ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Тимур Цховребов.

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Наводчик десантно-штурмовой роты сержант Тимур
Цховребов, командуя экипажем боевой машины,
обеспечивал безопасное передвижение российской
колонны. Двигаясь в головном дозоре, он обнаружил
вооруженную группу украинских националистов,
готовивших нападение.

Используя условия местности, российские
военнослужащие вступили в бой. Вскрыв огневые
точки противника, Тимур Цховребов открыл по ним
огонь из 30-мм пушки осколочно-фугасными
снарядами и из пулемета. В результате интенсивного
огневого воздействия диверсионно-разведывательная
группа националистов была уничтожена.

Самоотверженные действия экипажа боевой машины
под командованием сержанта Цховребова позволили
продолжить продвижение российских войск
и своевременно выйти в назначенный район без потерь.

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