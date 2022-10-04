ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Тимур Цховребов.

Наводчик десантно-штурмовой роты сержант Тимур

Цховребов, командуя экипажем боевой машины,

обеспечивал безопасное передвижение российской

колонны. Двигаясь в головном дозоре, он обнаружил

вооруженную группу украинских националистов,

готовивших нападение.

Используя условия местности, российские

военнослужащие вступили в бой. Вскрыв огневые

точки противника, Тимур Цховребов открыл по ним

огонь из 30-мм пушки осколочно-фугасными

снарядами и из пулемета. В результате интенсивного

огневого воздействия диверсионно-разведывательная

группа националистов была уничтожена.

Самоотверженные действия экипажа боевой машины

под командованием сержанта Цховребова позволили

продолжить продвижение российских войск

и своевременно выйти в назначенный район без потерь.