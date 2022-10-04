ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Тимур Цховребов.
Наводчик десантно-штурмовой роты сержант Тимур
Цховребов, командуя экипажем боевой машины,
обеспечивал безопасное передвижение российской
колонны. Двигаясь в головном дозоре, он обнаружил
вооруженную группу украинских националистов,
готовивших нападение.
Используя условия местности, российские
военнослужащие вступили в бой. Вскрыв огневые
точки противника, Тимур Цховребов открыл по ним
огонь из 30-мм пушки осколочно-фугасными
снарядами и из пулемета. В результате интенсивного
огневого воздействия диверсионно-разведывательная
группа националистов была уничтожена.
Самоотверженные действия экипажа боевой машины
под командованием сержанта Цховребова позволили
продолжить продвижение российских войск
и своевременно выйти в назначенный район без потерь.