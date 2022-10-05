День учителя: когда появился праздник и какие традиции он имеет?

Ежегодно 5 октября во многих странах мира, в том числе и в России, проходит профессиональный праздник — День учителя. Ivbg рассказывает об истории и традициях праздника.

Как появился праздник?

Дату торжественного мероприятия — 5 октября — ввело ЮНЕСКО в 1994 году. Выбрана эта дана неслучайно. Именно в этот день в 1966 году на межправительственной конференции в Париже была принята международная рекомендация «О положении учителей». Благодаря ей установили права и обязанности преподавательского состава, а также ГОСТы их подготовки и образования в целом, условия для плодотворной деятельности.

В СССР торжества в честь обучающих детей и взрослых специалистов проводились задолго до всемирного внедрения праздника. Первые мероприятия прошли в 1965 году. Впоследствии дата плавала, выпадая на первое воскресенье октября. Но с установлением конкретной даты праздника во всем мире, президент России Борис Ельцин в 1994 году ввел соответствующий праздник и в нашей стране.

Какие традиции празднования сложились в России?

За счет того, что в РФ ежегодно праздник отмечается во всех школах страны, то к нему приобщены не только сами специалисты в сфере преподавания, но и их ученики и родители. По традиции, каждый год в учебных заведениях России 5 октября проходят праздничные концерты. Школьники предварительного готовят поздравительную программу для учителей: ставят танцевальные и песенные номера, учат стихи и разыгрывают постановки. Мероприятие сопровождается подарками и цветами от учеников и родителей. После основных действий для преподавательского состава школ и ВУЗов руководство организовывает застолье.

С 1995 году в России также учредили почетное звание заслуженного учителя. Церемония присвоения этого звания проходит 5 октября, также преданных своему делу педагогов награждают по всей стране: вручают грамоты и денежные премии.

Кого еще принято поздравлять?

Несмотря на то, что в названии праздника четко прописаны лица для поздравлений, идеология мероприятия также предусматривает чествование людей, кто, по мнению адресата, является идейным вдохновителем. То есть выразить свою благодарность можно и наставникам различных кружков и секций, репетиторам, тренерам и даже вожатым лагерей.

Можно ли поздравить с Днем учителя воспитателей детского сада?

Профессиональный праздник воспитателя и других работников дошкольных учреждений отмечается в России 27 сентября. Невзирая на то, что торжество уже прошло, никто не мешает поздравить любимых воспитателей в саду и 5 октября.