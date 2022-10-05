В Ленобласти за последние сутки выявили 305 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировано 305 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 5 октября.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалёво (+1), Ефимовский (+1), Селище-1 (+1), Большой Двор (+1).

Волосовский район: Волосово (+2), Сумино (+1), Курковицы (+1), Беседа (+2), Большая Вруда (+1).

Волховский район: Волхов (+й) , Селиваново (+1) .

Всеволожский район: Всеволожск (+6), Кудрово (+4), Янино-1 (+3), Сертолово (+12), Вартемяги (+1), Бугры (+3), Агалатово (+2), пгт. им. Свердлова (+1) , Белоостров (+1), м. Мертуть, СНТ Выборжец-36 (+1), Ненимяки (+1), Стеклянный (+4), массив Ройка СНТ (+1), Касимово (+1), Заводской (+2).

Выборгский район: Выборг (+31), Рощино (+3), Светогорск (+7), Каменногорск (+2), Боровинка (+1), Красный Сокол (+1), Цвелодубово (+5), Семиозерье (+1), Лосево (+1), Ленинское (+1), Лесогорский (+1), Лебяжье (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+18), Тайцы (+3), Суйда (+2), Большие Тайцы (+1), массив Тайцы (+1), Виркино (+1), Высокоключевой (+1), Вырица (+3), Коммунар (+1), Новый Свет (+3), Дружная Горка (+1), Сусанино (+12), Нижняя (+1), Красницы (+5).

Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Вистино (+1), Ивангород (+2).

Киришский район: Кириши (+7).

Кировский район: Отрадное (+1), Приладожский (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Русско-Высоцкое (+5) , Гостилицы (+1), Лопухинка (+1), Лебяжье (+1), Копорье (+1), Кипень (+1), Сойкино (+1).

Лужский район: Луга (+6).

Подпорожский район: Подпорожье (+18).

Приозерский район: Приозерск (+15), Сосново (+1) , Саперное (+3), Коммунары (+1), Мичуринское (+1) , Починок (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+15), Гостицы (+5), Втроя (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+29), Шугозеро (+1), Березовик (+1).

Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+3) , Никольское (+1), Ульяновка (+1) , Красный Бор (+2) .