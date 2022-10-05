В Ленобласти за последние сутки выявили 305 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировано 305 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 5 октября.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалёво (+1), Ефимовский (+1), Селище-1 (+1), Большой Двор (+1).
- Волосовский район: Волосово (+2), Сумино (+1), Курковицы (+1), Беседа (+2), Большая Вруда (+1).
- Волховский район: Волхов (+й), Селиваново (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+6), Кудрово (+4), Янино-1 (+3), Сертолово (+12), Вартемяги (+1), Бугры (+3), Агалатово (+2), пгт. им. Свердлова (+1), Белоостров (+1), м. Мертуть, СНТ Выборжец-36 (+1), Ненимяки (+1), Стеклянный (+4), массив Ройка СНТ (+1), Касимово (+1), Заводской (+2).
- Выборгский район: Выборг (+31), Рощино (+3), Светогорск (+7), Каменногорск (+2), Боровинка (+1), Красный Сокол (+1), Цвелодубово (+5), Семиозерье (+1), Лосево (+1), Ленинское (+1), Лесогорский (+1), Лебяжье (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+18), Тайцы (+3), Суйда (+2), Большие Тайцы (+1), массив Тайцы (+1), Виркино (+1), Высокоключевой (+1), Вырица (+3), Коммунар (+1), Новый Свет (+3), Дружная Горка (+1), Сусанино (+12), Нижняя (+1), Красницы (+5).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Вистино (+1), Ивангород (+2).
- Киришский район: Кириши (+7).
- Кировский район: Отрадное (+1), Приладожский (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Русско-Высоцкое (+5), Гостилицы (+1), Лопухинка (+1), Лебяжье (+1), Копорье (+1), Кипень (+1), Сойкино (+1).
- Лужский район: Луга (+6).
- Подпорожский район: Подпорожье (+18).
- Приозерский район: Приозерск (+15), Сосново (+1), Саперное (+3), Коммунары (+1), Мичуринское (+1), Починок (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+15), Гостицы (+5), Втроя (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+29), Шугозеро (+1), Березовик (+1).
- Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+3), Никольское (+1), Ульяновка (+1), Красный Бор (+2).
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28.09.2022 1675