Где пройти курсы первой медпомощи в Ленобласти?

В связи с накалившейся обстановкой в мире не будет лишним получить полезные навыки, например, навык оказания первой медицинской помощи. Рассказываем, какие курсы доступны на территории Ленобласти на примере Выборга.

На момент написания материала в Выборге предлагаются четыре варианта курсов по оказанию медпомощи, среди которые есть как коммерческие, так и бесплатные.

Курс от выборгского фельдшера «Как помочь, когда рядом нет врача?»

Виктория Шутова, которая 15 лет работает в службе скорой помощи, предлагает желающим пройти бесплатный очный курс под своим руководством «Как помочь, когда рядом нет врача?».

«Человечность должна быть превыше выгоды. Это моя твердая позиция. И я много лет говорю о том, что мы в первую очередь ОБЩЕСТВО, и уже потом все остальное», — написала она в своем посте в социальной сети «ВКонтакте».

В ходе прохождения курса будут обсуждения о кровотечениях и обмороках, о инсультах и инфарктах, об укусах змей и судорогах. Практика, по словам Виктории, будет проводиться «в простых и доступных каждому вещах, зная которые, вы сможете спасти чью-то жизнь».

Первое занятие ориентировочно пройдет в середине октября. Многое зависит от формирования группы. Количество мест ограничено. Запись осуществляется через личные сообщения на страницу организатора.

Курсы от Красного креста

Курсы Первой Помощи Ленинградского областного регионального отделения Общероссийской Общественной Организации «Российский Красный Крест» предлагают ленинградцам изучить:

как обеспечивать собственную безопасность;

как правильно оценивать состояние пострадавшего;

каким образом эвакуировать пострадавших из зоны опасности.

Участники программы узнают про первую помощь при:

сердечном приступе;

непроходимости дыхательных путей;

потере сознания;

различных травмах;

и других неотложных состояниях.

Курсы рассчитаны на разные целевые группы: на детей и подростков, студентов и взрослых женщин и мужчин.

После изучения полной программы слушатели получат сертификат Российского Красного Креста международного образца на двух языках: русском и английском. Записаться можно здесь.

Российский Красный Крест совместно совместно с другими организациями разработал и выпустил мобильное приложение «Первая помощь», где «собраны подробные инструкции по предоставлению первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях».

Курсы от Выборгского медицинского колледжа

Для тех, у кого нет медицинского образования филиал ГБПОУ Центр НПМР

ЛО города Выборг (Выборгский медицинский колледж), предлагает обучение по трем

наиболее востребованным направлениям:

1. Курсы по оказанию первой помощи пострадавшим. Обучение будет

проходить очно четыре дня подряд на базе филиала (Выборгский медицинский

колледж). В результате освоения программы слушатель будет обладать следующими

практическими навыками и умениями:

проведение базовой сердечно-легочной реанимации;

наложение кровеостанавливающего жгута;

наложение различных видов повязок;

транспортировка пострадавших.

В ходе обучения практические навыки будут отрабатываться на симуляционном

оборудовании. По окончании обучения по результатам собеседования лицам,

успешно освоившим программу, выдается документ об образовании –

удостоверение о повышении квалификации.

«Формирование группы будет проходить в течение одной-двух недель, по 20-25 человек в группе. По запросу наших слушателей мы можем организовать дополнительные курсы», — рассказала ivbg.ru заведующий отделением повышения квалификации Выборгского медколледжа Оксана Войтко.

2. Курсы по подготовке младших медицинских сестер по уходу за больными

на базе среднего общего образования.

«Обучение очное в течение двух месяцев, с использованием дистанционных образовательных технологий, но это касаемо только теоретических занятий», — отметила собеседница.

Программа предназначена для лиц, планирующих предоставлять пациентам

общий медицинский уход, работать в медицинских учреждениях в качестве младшей

медсестры, выполнять сестринские манипуляции и процедуры общего

медицинского ухода. По окончании обучения выдается свидетельство о профессии.

3. Курсы по подготовке санитаров на базе среднего общего образования в

объеме 72 часов (полмесяца). В результате освоения программы слушатель будет обладать следующими практическими навыками и умениями:

санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря;

перемещение и транспортировка материальных объектов и медицинских отходов.

По окончании обучения выдается свидетельство о профессии, которое

позволяет трудоустроиться в медицинское учреждение в качестве санитара.

По словам Оксаны Войтко, планируется проведение выездных курсов по

вышеперечисленным программам в других районах Ленобласти, по заявкам

слушателей. Стоимость обучения будет установлена после формирования групп.

Уточнить информацию можно по номеру телефона: 8 (81378) 2-40-51, 8

(81378) 2-09-33.

Программы от центра «Умники и умницы г. Выборга»

Центр «Умники и умницы г. Выборга» на проспекте Ленина, 18 приглашает желающих от 16 лет для прохождения обучения по программам:

«Первая помощь»:

проведение осмотра пострадавшего;

разбор состава аптечки первой помощи;

оказание первой помощи при ушибах, ссадинах и ожогах;

наложение кровеостанавливающего жгута;

наложение давящей повязки;

проведение иммобилизации конечностей подручными средствами;

правильная транспортировка пострадавшего;

извлечение инородного тела из дыхательных путей;

отработка навыков сердечно-легочной реанимации.

«Сестринский уход»:

правильное умывание пациента;

отработка закапывания глаз, носа и ушей пациенту;

разбор видов питания больного;

кормление через назогастральный зонд;

отработка техники правильного мытья рук;

изучение правильной подачи судна лежачему больному и одевания ему памперсов для взрослых;

изучение системы перестилания постели тяжелобольного пациента;

отработка основных видов повязок.

В ходе полуторачасовых занятий участники обеспечиваются наборами со всеми необходимыми инструментами и расходным материалом для отработки навыков. Стоимость одного занятия составляет 800 рублей. Информация о предстоящих уроках публикуется в официальной группе организации в соцсети «ВКонтакте». Запись желающих осуществляется через сообщения группы. Организаторы уведомляют, что предоплата не предусмотрена. Иные предложения — поиски мошенников.