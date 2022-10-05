Главную магистраль для Приморска и поселка Глебычево отремонтируют в 2023 году

Приморское шоссе в Выборгском районе будет обновлено по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Ремонт затронет почти 15 километров. Это полностью весь отрезок трассы в границах Приморска и участок от города до поворота на дорогу Глебычево — Прибылово. Старт работ запланирован на лето 2023 года с опережением сроков на год (первоначально сроки ремонта — 2024 год).

«Начиная с 2019 года область поэтапно ремонтирует Приморское шоссе, обновив уже почти 44 километра. Минувшим летом был сделан протяженный участок от Попово в сторону Выборга», — рассказал глава регионального дорожного комитета Денис Седов.

Отметим, что в рамках нацпроекта в этом году в Выборгском районе области, помимо участка Приморского шоссе, были отремонтирован подъезд к Выборгу от «Скандинавии» и участок магистрали Рябово — Поляны от Зеленого Холма в сторону Полян.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.