Сайт, на котором описывались способы травли животных заблокировали по требованию прокуратуры.
Зайти на сайт мог любой пользователь, в том числе несовершеннолетний, а вся информация была доступна без регистрации — сообщает Мойка 78.
Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье (ст. 245 УК РФ, поэтому деятельность сайта является незаконнойпресс-служба прокуратуры Петербурга
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