Петербургский суд заблокировал сайт для догхантеров

Автор: Анастасия Щербакова
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Сайт, на котором описывались способы травли животных заблокировали по требованию прокуратуры.

Зайти на сайт мог любой пользователь, в том числе несовершеннолетний, а вся информация была доступна без регистрации — сообщает Мойка 78.

Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье (ст. 245 УК РФ, поэтому деятельность сайта является незаконнойпресс-служба прокуратуры Петербурга

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16.03.2021 1034
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