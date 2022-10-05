Сайт, на котором описывались способы травли животных заблокировали по требованию прокуратуры.

Зайти на сайт мог любой пользователь, в том числе несовершеннолетний, а вся информация была доступна без регистрации — сообщает Мойка 78.

Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье (ст. 245 УК РФ, поэтому деятельность сайта является незаконной пресс-служба прокуратуры Петербурга