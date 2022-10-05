Стекло об стекло: в Петербурге агрессивная мамочка бросила в троллейбус бутылку — видео

Женщину с детьми и подругой выгнали из транспорта.
В телеграм-канале Раньше всех. Петербург появилось видео, на котором у станции метро Московская произошел конфликт.
Женщин с детьми выгнали из троллейбуса, после чего произошла словесная перепалка.
В итоге одна из женщин не на шутку разозлилась и швырнула стеклянную бутылку в стекло.
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05.10.2022 45