Стекло об стекло: в Петербурге агрессивная мамочка бросила в троллейбус бутылку — видео

Автор: Александр Селиванов
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Женщину с детьми и подругой выгнали из транспорта.

В телеграм-канале Раньше всех. Петербург появилось видео, на котором у станции метро Московская произошел конфликт.

Женщин с детьми выгнали из троллейбуса, после чего произошла словесная перепалка.

В итоге одна из женщин не на шутку разозлилась и швырнула стеклянную бутылку в стекло.

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05.10.2022 45
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