Женщина с ребенком до позднего вечера блуждали в лесу у Моторного

Автор: Гузель Галимова
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В экстренные службы Ленобласти около семи часов вечера 5 октября поступила информация о том, что в лесу у поселка Моторное в Приозерском районе заблудилась женщина с ребенком.

На их поиски отправились сотрудники ПСО города Приозерск. Заблудившихся нашли ближе к 21.00, их вывели из леса и передали родственникам. Медицинская помощь им не потребовалась.

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Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Корзинки с грибами они повезли домой.

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29.09.2022 172
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