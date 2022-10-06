Женщина с ребенком до позднего вечера блуждали в лесу у Моторного

В экстренные службы Ленобласти около семи часов вечера 5 октября поступила информация о том, что в лесу у поселка Моторное в Приозерском районе заблудилась женщина с ребенком.

На их поиски отправились сотрудники ПСО города Приозерск. Заблудившихся нашли ближе к 21.00, их вывели из леса и передали родственникам. Медицинская помощь им не потребовалась.

Корзинки с грибами они повезли домой.