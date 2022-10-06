Россияне с 20 сентября стали чаще пытаться незаконно вывезти деньги за границу

Россияне в два раза чаще пытались незаконно вывезти деньги из страны с момента объявления частичной мобилизации в стране. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ФТС.

Так, с 20 по 30 сентября зафиксировали 557 фактов незаконного перемещения наличной валюты через границу, за такой же период 2021 года выявили 228 таких случаев. Было возбуждено 549 административных и 11 уголовных дел. Общая сумма незаконно перевозимых денег составила 160,5 млн рублей.

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Отмечается, что рост числа нарушений связан с увеличением пассажиропотока. Сказывается на увеличении правонарушений и невозможность денежных переводов через банки и использования российских карт в ряде стран, полагают в таможенной службе.