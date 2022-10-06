Заказать различные документы из ЗАГСа теперь можно на Госуслугах

На Госуслугах появился сервис, позволяющий получить справки из ЗАГСа онлайн.

Россияне могут заказывать справки и свидетельства из ЗАГСа на «Госуслугах». Об этом рассказали в официальном Телеграм Минцифры России 6 октября.

На портале «Госуслуг» теперь можно заказать свидетельство или справку из ЗАГСа и забрать их в ближайшем отделе или МФЦ, — указано в сообщении ведомства.

Получить через портал можно свидетельства о рождении ребенка, заключении брака, разводе, смерти, смене имени и об установлении отцовства.