Заказать различные документы из ЗАГСа теперь можно на Госуслугах

На Госуслугах появился сервис, позволяющий получить справки из ЗАГСа онлайн.
Россияне могут заказывать справки и свидетельства из ЗАГСа на «Госуслугах». Об этом рассказали в официальном Телеграм Минцифры России 6 октября.
На портале «Госуслуг» теперь можно заказать свидетельство или справку из ЗАГСа и забрать их в ближайшем отделе или МФЦ, — указано в сообщении ведомства.
Получить через портал можно свидетельства о рождении ребенка, заключении брака, разводе, смерти, смене имени и об установлении отцовства.
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