Более 100 петербургских домов защитят от обледенения греющей лентой

Автор: Александр Селиванов
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Лента толщиной 10 см является слаботочной, поэтому затраты на её питание будут несущественны.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, компания «Тепло Карбон» приступила к монтажу защитной ленты на крышах многоквартирных домов в городе.

— Благодаря этой технологии, лёд не будет скапливаться на крышах, образуя сосульки, — отметили в компании.
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05.10.2022 86
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