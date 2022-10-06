Более 100 петербургских домов защитят от обледенения греющей лентой

Лента толщиной 10 см является слаботочной, поэтому затраты на её питание будут несущественны.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, компания «Тепло Карбон» приступила к монтажу защитной ленты на крышах многоквартирных домов в городе.

— Благодаря этой технологии, лёд не будет скапливаться на крышах, образуя сосульки, — отметили в компании.