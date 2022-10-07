Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие.

«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия… Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России», — сказал он, выступая по видеосвязи в Институте Лоуи (Австралия).

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слова главы Украины не что иное, как призыв к началу мировой войны.

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Прокомментировал заявление Зеленского и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных».

Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что украинский президент не призывал использовать ядерное оружие против России. Он подчеркнул, что речь якобы шла о периоде до начала спецоперации. Никифоров напомнил, что тогда говорилось исключительно о превентивных санкциях.