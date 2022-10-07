Директора «Центра энергосбережения Ленобласти» арестован по делу о хищении госсредств

Октябрьский районный суд заключил под стражу директора «Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленобласти» Павла Дудкевича, в особо крупном мошенничестве и получении крупной взятки.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, под стражей он пробудет до 3 декабря. Дудкевич вину не признал и просил суд назначить домашний арест.

Также до 3 декабря под домашний арест отправлен бизнесмен Александр Шевельков. Его тоже подозревают в особо крупном мошенничестве.

Ранее ivbg.ru сообщал, что уголовное дело возбуждено по факту хищения денег, выделенных на реализацию областной госпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области». Эти средства должны были пойти на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) в Гатчине и Мурино Всеволожского района.

По версии следствия, организатором преступной схемы стал Павел Дудкевич. Он действовал вместе с представителями ряда коммерческих организаций в нескольких районах Ленобласти. Было похищено 32 млн рублей.