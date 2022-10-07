Роскачество нашло в молоке популярных российских марок кишечную палочку

Роскачество представило новые результаты исследования российского молока. Итоги оказались неутешительными.

Как следует из результатов проверки Роскачества, несколько молочных марок содержат кишечную палочку. Она была найдена в 14% исследованного молока.

Так, в «черный» список системы мониторинга попали: «Амка», «Белые росы», «Дмитрогорский продукт» «Моя цена», «Приволжское», «Свое наше», «Чишминский молочный завод».

При этом купить указанные бренды можно в популярных торговых сетях («Ашан», «Лента», «Магнит»). Именно в магазинах этих ретейлеров Роскачество закупало образцы для исследования.