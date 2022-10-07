Роскачество нашло в молоке популярных российских марок кишечную палочку

Автор: Анастасия Щербакова
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Роскачество представило новые результаты исследования российского молока. Итоги оказались неутешительными.

Как следует из результатов проверки Роскачества, несколько молочных марок содержат кишечную палочку. Она была найдена в 14% исследованного молока.

Так, в «черный» список системы мониторинга попали: «Амка», «Белые росы», «Дмитрогорский продукт» «Моя цена», «Приволжское», «Свое наше», «Чишминский молочный завод».

При этом купить указанные бренды можно в популярных торговых сетях («Ашан», «Лента», «Магнит»). Именно в магазинах этих ретейлеров Роскачество закупало образцы для исследования.

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06.10.2022 158
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