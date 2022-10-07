Глава Ленобласти встретился с президентами иностранных государств в Петербурге

Александр Дрозденко поделился кадрами встреч с лидерами других стран в Северной столице.

В Санкт-Петербурге 7 октября проходят международные встречи Владимира Путина с президентами иностранных государств. Среди них оказались главы Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Армении.

Как поделился губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, по поручению президента России он встретил национальных лидеров государств в Петербурге. Также на встречах присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов.