ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Дмитрий Парамонов.





Сержант Дмитрий Парамонов в условиях,

сопряженных с риском для жизни, невзирая на

артиллерийский огонь и авиационные удары

противника, поддерживал бесперебойную и

устойчивую связь между командованием и

подразделениями российских войск.

В результате обстрела командного пункта было

выведено из строя оборудование, обеспечивающее

электропитание. Несмотря на непрерывный

минометный огонь, Дмитрий Парамонов восстановил

работоспособность средств связи, что позволило не

допустить потери управления подразделением. После

ремонта он оперативно вернулся на свою позицию и

продолжил вести бой, во время которого лично

уничтожил до пяти боевиков.

Благодаря слаженным действиям подразделения

сержанта Парамонова атака превосходящих сил

противника была отражена.