WhatsApp может перестать работать на некоторых моделях смартфонов уже в октябре

WhatsApp прекратит работу на смартфонах с устаревшими операционными системами.

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах с устаревшей операционной системой, заявил «Прайму» эксперт Вадим Ткаченко.

Приложение может перестать работать на моделях с iOS 10 и 11. Для использования мессенджера придется обновиться минимум до iOS 12. При этом обладатели iPhone 5 и iPhone 5S и вовсе не смогут общаться в мессенджере — для них нет актуальных обновлений.