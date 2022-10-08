WhatsApp может перестать работать на некоторых моделях смартфонов уже в октябре

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

WhatsApp прекратит работу на смартфонах с устаревшими операционными системами.

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах с устаревшей операционной системой, заявил «Прайму» эксперт Вадим Ткаченко.

Приложение может перестать работать на моделях с iOS 10 и 11. Для использования мессенджера придется обновиться минимум до iOS 12. При этом обладатели iPhone 5 и iPhone 5S и вовсе не смогут общаться в мессенджере — для них нет актуальных обновлений.

Вам будет интересно
WhatsApp может перестать работать на некоторых моделях смартфонов уже в октябре whatsapp
Павел Дуров предупредил, что хакеры могут получить доступ к телефону через WhatsApp
Разработчик известного мессенджера Telegram признался, что сам уже давно удалил приложение WhatsApp из своего смартфона. Дуров сильно раскритиковал сервис WhatsApp. О...
06.10.2022 104
Автор
Поделиться