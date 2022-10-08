ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Анатолий Сергеев.
Старший сержант Анатолий Сергеев подвозил
боеприпасы на огневую позицию батареи,
расположенной в непосредственной близости от линии
боевого соприкосновения. В тот момент, когда он со
своим личным составом приступил к разгрузке,
противник начал артиллерийский обстрел российского
подразделения.
Оценив обстановку, Анатолий Сергеев принял смелое
решение отогнать автомашину в безопасное место, что
он и сделал, несмотря на смертельную опасность.
После этого он замаскировал транспортное средство и
вместе с подчиненными приступил к доставке
боекомплекта пешком.
Своими действиями старший сержант Сергеев сумел
своевременно обеспечить боеприпасами
артиллеристов, что позволило российским войскам
отбить атаку противника и удержать занимаемые
позиции.