ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Анатолий Сергеев.

Старший сержант Анатолий Сергеев подвозил

боеприпасы на огневую позицию батареи,

расположенной в непосредственной близости от линии

боевого соприкосновения. В тот момент, когда он со

своим личным составом приступил к разгрузке,

противник начал артиллерийский обстрел российского

подразделения.

Оценив обстановку, Анатолий Сергеев принял смелое

решение отогнать автомашину в безопасное место, что

он и сделал, несмотря на смертельную опасность.

После этого он замаскировал транспортное средство и

вместе с подчиненными приступил к доставке

боекомплекта пешком.

Своими действиями старший сержант Сергеев сумел

своевременно обеспечить боеприпасами

артиллеристов, что позволило российским войскам

отбить атаку противника и удержать занимаемые

позиции.