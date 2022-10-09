В Кировском районе спасатели вывели из леса заблудившуюся женщину

Пострадавшей оказали первую помощь и передали родственникам.

По информации аварийно-спасательной службы Ленобласти, в ночь на 9 октября спасатели из Шлиссельбурга обнаружили и вывели из леса женщину.

Она заблудилась в лесах Кировского района Ленинградской области около деревни Бор.

Женщину передали родственникам.