В Кировском районе спасатели вывели из леса заблудившуюся женщину

Автор: Александр Селиванов
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Пострадавшей оказали первую помощь и передали родственникам.

По информации аварийно-спасательной службы Ленобласти, в ночь на 9 октября спасатели из Шлиссельбурга обнаружили и вывели из леса женщину.

Она заблудилась в лесах Кировского района Ленинградской области около деревни Бор.

Женщину передали родственникам.

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09.10.2022 51
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