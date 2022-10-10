ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Станислав Сепеев.

В ходе наступления на одном из

направлений подполковник Станислав

Сепеев командовал артиллерийскими

подразделениями, которые поддерживали

огнем российских мотострелков. Под его

управлением артиллеристы уничтожили две

боевые машины, три артиллерийских

орудия, в том числе западного производства,

а также до 20 пехотинцев противника.

Мужественные и профессиональные

действия подполковника Сепеева позволили

создать брешь в обороне украинских

националистов, в результате чего

российским войскам удалось полностью

ликвидировать подразделение боевиков.