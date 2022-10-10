ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Станислав Сепеев.
В ходе наступления на одном из
направлений подполковник Станислав
Сепеев командовал артиллерийскими
подразделениями, которые поддерживали
огнем российских мотострелков. Под его
управлением артиллеристы уничтожили две
боевые машины, три артиллерийских
орудия, в том числе западного производства,
а также до 20 пехотинцев противника.
Мужественные и профессиональные
действия подполковника Сепеева позволили
создать брешь в обороне украинских
националистов, в результате чего
российским войскам удалось полностью
ликвидировать подразделение боевиков.