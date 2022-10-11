В России предложили организовать для детей мобилизованных бесплатный отдых в лагерях во время осенних каникул

Инициатором идеи выступила «Единая Россия».

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил, что сейчас бесплатные путевки в лагеря или компенсации затрат предоставляют для малоимущих семей, но эту практику можно и нужно распространить и на семьи мобилизованных военнослужащих.

Турчак поручил секретарям региональных отделений «Единой России», главам муниципалитетов обеспечить возможность такого отдыха.

«Помимо непосредственной помощи с экипировкой и подготовкой к участию в СВО наших ребят, адресной помощи их семьям по самым разным вопросам, которую сегодня оказывают отделения «Единой России» во всех регионах, мы можем оказать поддержку нашим бойцам, организовав отдых для их детей в лагерях», — сказал он.