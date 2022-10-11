Стало известно, насколько увеличатся пособия по беременности и родам в 2023 году

Автор: Анастасия Щербакова
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В следующем году будут увеличены выплаты так называемых «декретных» пособий.

Как поделился Минтруд в своем Телеграм, пособия по беременности и родам ждет индексация. Максимальный размер выплат будет значительно увеличен.

— роды протекали без осложнений за 140 дней — 383 178,60 рублей.
— при осложненных родах за 156 дней — 426 970,44 рублей.
— при многоплодной беременности за 194 дня — 530 976,06 рублей.

Для сравнения, в этом году максимальная сумма пособия по беременности и родам составляет 360 164 рублей за 140 дней, 401 325,60 рублей за 156 дней и  499 084,40  за 194 дня.

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