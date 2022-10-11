Жителей Петербурга предостерегли от сбора грибов в городских парках

Петербуржцы начали делиться фотографиями белых грибов, которые выросли в городском Удельном парке. «Невские Новости» узнали у врача общей практики, члена Ассоциации семейных врачей Алексея Белова, насколько они безопасны.

Эксперт не советует собирать грибы в черте Санкт-Петербурга и вдоль дорог. Ведь даже мытье и кипячение не смогут вымыть из них вредные вещества. Такими грибами можно отравиться.

«Грибы словно губка. Выросшие в городских парках или вдоль дорог, они накапливают вредные вещества в больших количествах», – сообщил Алексей Белов