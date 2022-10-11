ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Замир Агабалаев.





Действуя в составе группы российских военнослужащих,

рядовой Замир Агабалаев выполнял задачи по

обеспечению безопасного перемещения колонны

десантно-штурмового батальона. Продвигаясь по

маршруту следования, он обнаружил группу украинских

националистов, готовящих засаду, о чем немедленно

доложил командиру. Было принято решение

ликвидировать противника.

В завязавшемся бою Замир Агабалаев, проявляя

смелость и решительность, обошел позиции

националистов с фланга и прицельным огнем из

штатного оружия уничтожил огневую точку с пулеметом и

трех боевиков, находящихся в ней. Лишенный

пулеметной поддержки противник, неся потери,

вынужден был отступить.

Мужественные и самоотверженные действия рядового

Агабалаева позволили предотвратить нападение на

российскую колонну.