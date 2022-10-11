ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Замир Агабалаев.
Действуя в составе группы российских военнослужащих,
рядовой Замир Агабалаев выполнял задачи по
обеспечению безопасного перемещения колонны
десантно-штурмового батальона. Продвигаясь по
маршруту следования, он обнаружил группу украинских
националистов, готовящих засаду, о чем немедленно
доложил командиру. Было принято решение
ликвидировать противника.
В завязавшемся бою Замир Агабалаев, проявляя
смелость и решительность, обошел позиции
националистов с фланга и прицельным огнем из
штатного оружия уничтожил огневую точку с пулеметом и
трех боевиков, находящихся в ней. Лишенный
пулеметной поддержки противник, неся потери,
вынужден был отступить.
Мужественные и самоотверженные действия рядового
Агабалаева позволили предотвратить нападение на
российскую колонну.