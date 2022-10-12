На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 12 октября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
— км 74-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
— км 134-136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
— км 22,35 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, замена СБО;
— км 38 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00, замена СБО.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора
— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
— км 82-86 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка трещин в а/б покрытии.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
— подъезд к г. Выборгу №1 км 0 – 6, подъезд к г. Выборгу № 2 км 0 — 7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка АБП от пыли и грязи механизированным способом;
— км 52 — 57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
— км 47 — 80 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка АБП от пыли и грязи механизированным способом;
-км 143 — 150 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
-км 46 — 48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водопропускных лотков.
А-181 «Магистральная»:
— км 110 — 123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочины;
— км 21 — 30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 13:00, нанесение дорожной разметки;
— км 112 — 120 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 08:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 0 — 37 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка водопропускных лотков;
— км 0 — 37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка АБП от пыли и грязи механизированным способом;
— км 27 — 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от наносного грунта;
— ТрР км 15; ТрР км 10; ТрР км 27; ТрР км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка АБП;
— км 52 — 56 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, уборка наносного грунта с разделительной полосы;
— км 56+500 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка дорожных знаков;
— км 72 — 74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка тротуаров и водопропускных лотков;
— км 17 — 18 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций АБП;
— км 38 — 40 ограничение скорости движения в оба направления с 13:00 до 19:00, нанесение дорожной разметки;
— км 50 — 55 ограничение скорости движения в оба направления с 06:00 до 15:00, нанесение дорожной разметки.
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:
-км 46-53 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00,очистка и мойка СБО и ШЗЛ от пыли и грязи.
— км 92-97 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00,заливка трещин в а/б покрытии.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
— ТрР км 145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00,заливка трещин в а/б покрытии.