На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 12 октября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

— км 74-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

— км 134-136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

— км 22,35 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, замена СБО;

— км 38 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00, замена СБО.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора

— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 82-86 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка трещин в а/б покрытии.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— подъезд к г. Выборгу №1 км 0 – 6, подъезд к г. Выборгу № 2 км 0 — 7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка АБП от пыли и грязи механизированным способом;

— км 52 — 57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

— км 47 — 80 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка АБП от пыли и грязи механизированным способом;

-км 143 — 150 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

-км 46 — 48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водопропускных лотков.

А-181 «Магистральная»:

— км 110 — 123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочины;

— км 21 — 30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 13:00, нанесение дорожной разметки;

— км 112 — 120 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 08:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0 — 37 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка водопропускных лотков;

— км 0 — 37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка АБП от пыли и грязи механизированным способом;

— км 27 — 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от наносного грунта;

— ТрР км 15; ТрР км 10; ТрР км 27; ТрР км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка АБП;

— км 52 — 56 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, уборка наносного грунта с разделительной полосы;

— км 56+500 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка дорожных знаков;

— км 72 — 74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка тротуаров и водопропускных лотков;

— км 17 — 18 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций АБП;

— км 38 — 40 ограничение скорости движения в оба направления с 13:00 до 19:00, нанесение дорожной разметки;

— км 50 — 55 ограничение скорости движения в оба направления с 06:00 до 15:00, нанесение дорожной разметки.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

-км 46-53 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00,очистка и мойка СБО и ШЗЛ от пыли и грязи.

— км 92-97 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00,заливка трещин в а/б покрытии.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

— ТрР км 145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00,заливка трещин в а/б покрытии.