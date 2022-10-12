Чистота залог здоровья: самочка енота Молли моет продукты перед едой — видео

Ленинградский зоопарк продолжает радовать милыми видео.

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В телеграм-канале Ленинградского зоопарка появилось видео, на котором самочка енота Молли садится в тазик и тщательно моет кусочек мяса.

Отмечается, что она любит принимать пищу поле того, как ее «помоет».

— Поэтому их и называют — полоскуны! Приятного аппетита, Молли, — написал автор поста.