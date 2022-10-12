Видео: многодетная медвежья семья вновь попала в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника

В конце сентября в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника вновь попалась многодетная медвежья семья.
С мамой-медведицей так и осталось трое малышей. Видимо, и вторую зимовку семейство проведет вместе, рассказали сотрудники заповедника.
Видео: vk.com/n_svirsky
Напомним, один из медвежат в конце лета ушел в самостоятельную жизнь. Два года многодетная медвежья семья из Нижне-Свирского заповедника была неразлучна.
Вам будет интересно
Что должен знать взрослый, собираясь с ребенком в лес – памятка от комитета правопорядка и безопасности Ленобласти
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области составил полезную памятку для родителей, которые собираются в лес с детьми. Первым делом необходимо предупредить...
11.10.2022 90