Видео: многодетная медвежья семья вновь попала в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника

В конце сентября в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника вновь попалась многодетная медвежья семья.

С мамой-медведицей так и осталось трое малышей. Видимо, и вторую зимовку семейство проведет вместе, рассказали сотрудники заповедника.

Видео: vk.com/n_svirsky

Напомним, один из медвежат в конце лета ушел в самостоятельную жизнь. Два года многодетная медвежья семья из Нижне-Свирского заповедника была неразлучна.