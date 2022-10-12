Видео: многодетная медвежья семья вновь попала в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника

Автор: Гузель Галимова
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В конце сентября в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника вновь попалась многодетная медвежья семья.

С мамой-медведицей так и осталось трое малышей. Видимо, и вторую зимовку семейство проведет вместе, рассказали сотрудники заповедника.

Видео: vk.com/n_svirsky

Напомним, один из медвежат в конце лета ушел в самостоятельную жизнь. Два года многодетная медвежья семья из Нижне-Свирского заповедника была неразлучна.

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11.10.2022 90
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