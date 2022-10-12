Лжесотрудники банка обманули пенсионерку из Мурино на 13 млн рублей

По информации ivbg.ru, 11 октября в полицию Всеволожского района обратилась 65-летняя жительница Мурино. Телефонные мошенники обманули ее на 13 млн рублей.

Еще в конце августа 2022 года ей с разных телефонов звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка, следователями из Москвы и Якутии. Мошенники сообщали, что с банковских счетов женщины хотят украсть деньги.

Чтобы этого не произошло, преступники посоветовали ей перевести средства на якобы безопасные счета. Пожилая женщина отправила сбережения и деньги, взятые в кредит, на указанные реквизиты.