Мигранта обвинили в сексуальных домогательствах к троим девушкам в Петербурге

По информации ivbg.ru, следственный отдел по Невскому району Санкт-Петербурга предъявил обвинение иностранцу в совершении преступлений сексуального характера.

Следствие установило, что в ночь на 8 октября 37-летний гражданин Таджикистана возле дома № 34 на Октябрьской набережной и в лифте совершил действия сексуального характера с применением насилия в отношении трех девушек в возрасте 19 и 25 лет.

Известно, что обвиняемый – ранее судимый уроженец Таджикистана.