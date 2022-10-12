Мигранта обвинили в сексуальных домогательствах к троим девушкам в Петербурге

По информации ivbg.ru, следственный отдел по Невскому району Санкт-Петербурга предъявил обвинение иностранцу в совершении преступлений сексуального характера.
Следствие установило, что в ночь на 8 октября 37-летний гражданин Таджикистана возле дома № 34 на Октябрьской набережной и в лифте совершил действия сексуального характера с применением насилия в отношении трех девушек в возрасте 19 и 25 лет.
Известно, что обвиняемый – ранее судимый уроженец Таджикистана.
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