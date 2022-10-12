ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Артем Савин.
Украинские националисты перешли в наступление,
вследствие чего позиции российских мотострелковых
подразделений подверглись массированному обстрелу.
Грамотно выстроив оборону, мотострелки приняли бой с
многократно превосходящими силами противника.
Проявляя мужество и героизм, экипаж танка, в составе
которого действовал рядовой Артем Савин, под
непрерывным огнем стремительно выдвинулся в
направлении наступающих боевиков. Отвлекая внимание
противника на себя, российские танкисты дали
возможность своим войскам вынести раненых с поля боя.
Прикрывая действия подразделений ВС РФ, Артем Савин
вместе с экипажем уничтожил две единицы
бронетехники, а также десять боевиков.
Благодаря грамотным, самоотверженным и
профессиональным действиям рядового Савина
российские мотострелки отразили атаку противника.