ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Артем Савин.





Украинские националисты перешли в наступление,

вследствие чего позиции российских мотострелковых

подразделений подверглись массированному обстрелу.

Грамотно выстроив оборону, мотострелки приняли бой с

многократно превосходящими силами противника.

Проявляя мужество и героизм, экипаж танка, в составе

которого действовал рядовой Артем Савин, под

непрерывным огнем стремительно выдвинулся в

направлении наступающих боевиков. Отвлекая внимание

противника на себя, российские танкисты дали

возможность своим войскам вынести раненых с поля боя.

Прикрывая действия подразделений ВС РФ, Артем Савин

вместе с экипажем уничтожил две единицы

бронетехники, а также десять боевиков.

Благодаря грамотным, самоотверженным и

профессиональным действиям рядового Савина

российские мотострелки отразили атаку противника.