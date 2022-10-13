Петербуржцы готовят массовые иски против финнов и посредников из-за отказов в визах

Жители Санкт-Петербурга, которым отказали в выдачи финского шенгена, готовятся подавать иски против республики, а также визового центра и посредников.
По словам горожан, их возмущает политика визового центра по отношению к гражданам России. Они получают отказы из-за «принципиального решения», а не по причине ошибок при оформлении документов. Кроме того, при подаче документов приходится оплачивать консульские сборы в размере 80 евро.
— Подавала документы на визу 12 сентября. Вернули пустой паспорт без печати, фотографии, все справки. Такое ощущение, что документы даже не открывали. А сбор оставили себе, — приводит слова петербурженки издание «Мойка78».
Горожане собираются в инициативные группы, чтобы совместно подготовить жалобы в посольство, визовый центр и суды. Юристы считают, что судебные тяжбы станут для горожан принципиальным вопросом.
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