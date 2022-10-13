Ленинградские бизнесмены перевели 30 млн рублей в помощь мобилизации

Деньги бизнесмены переводят на счет фонда «Ленинградский рубеж», который является единым для сбора средств от юридических лиц
Ранее Ленобласть на собранные деньги купила три автомобиля УАЗ, которые были загружены всем необходимым для быта мобилизованных. Планируется купить всего порядка 20 автомобилей.
Напомним, что родственники мобилизованных, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.
Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]
Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.