Ленинградские бизнесмены перевели 30 млн рублей в помощь мобилизации

Деньги бизнесмены переводят на счет фонда «Ленинградский рубеж», который является единым для сбора средств от юридических лиц

«Деньги идут на централизованные закупки по согласованию с конкретными воинскими частями и подразделениями. По их спискам мы закупаем машины, генераторы, бензопилы, спальники, коврики, термобелье, резиновые сапоги – все те бытовые вещи, которые необходимы ребятам на учениях, а потом и в зоне СВО», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Ранее Ленобласть на собранные деньги купила три автомобиля УАЗ, которые были загружены всем необходимым для быта мобилизованных. Планируется купить всего порядка 20 автомобилей.

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Напомним, что родственники мобилизованных, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]

Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.