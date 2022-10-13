Марат Хуснуллин: восстановление пролетов Крымского моста ведется круглосуточно – видео

Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, на место ЧП прибыли плавучие краны для демонтажа и замены обвалившихся элементов Крымского моста.

На момент подготовки публикации на объекте работает 30 единиц техники. Количество рабочих в ремонтной бригаде увеличено до 250.

«Дважды в день получаю доклад, все возникающие вопросы оперативно решаем на комиссии или в ручном режиме», – рассказал Марат Хуснуллин