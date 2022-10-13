Марат Хуснуллин: восстановление пролетов Крымского моста ведется круглосуточно – видео

Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, на место ЧП прибыли плавучие краны для демонтажа и замены обвалившихся элементов Крымского моста.
На момент подготовки публикации на объекте работает 30 единиц техники. Количество рабочих в ремонтной бригаде увеличено до 250.
«Дважды в день получаю доклад, все возникающие вопросы оперативно решаем на комиссии или в ручном режиме», – рассказал Марат Хуснуллин
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12.10.2022 171