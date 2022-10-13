Куда обратиться для изменения категории годности по состоянию здоровья?

Автор: Сергей Агутин
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На сайте ОБЪЯСНЯЕМ.РФ рассказали, куда обратиться людям, подпадающим под критерии частичной мобилизации, для изменения категории годности по состоянию здоровья.

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Фото: объясняем.рф

Если человек, подпадающий под критерии частичной мобилизации, считает, что не соответствует категории годности по здоровью, и она должна быть изменена, ему следует обратиться в военкомат, где он состоит на воинском учете.

С собой нужно иметь медицинские документы, подтверждающих наличие заболеваний, для направления на медицинское освидетельствование. По результатам освидетельствования будет решен вопрос о смене категории.

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13.10.2022 147
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