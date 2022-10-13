Куда обратиться для изменения категории годности по состоянию здоровья?

На сайте ОБЪЯСНЯЕМ.РФ рассказали, куда обратиться людям, подпадающим под критерии частичной мобилизации, для изменения категории годности по состоянию здоровья.

Если человек, подпадающий под критерии частичной мобилизации, считает, что не соответствует категории годности по здоровью, и она должна быть изменена, ему следует обратиться в военкомат, где он состоит на воинском учете.

С собой нужно иметь медицинские документы, подтверждающих наличие заболеваний, для направления на медицинское освидетельствование. По результатам освидетельствования будет решен вопрос о смене категории.