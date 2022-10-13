ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Евгений Сергиенко.





Заместитель командира взвода, сержант Евгений Сергиенко вместе с

подчиненными выполнял задачу по организации боевого охранения

подступов к району прибытия колонн с топливом и боеприпасами.

Евгений занял место на небольшой возвышенности и стал вести

наблюдение за прилегающей территорией.

В ходе наблюдения военнослужащий заметил среди деревьев в

лесополосе движение. Оценив обстановку, сержант Сергиенко дал

команду изготовиться к стрельбе, указав опасное направление. В этот

момент к позициям боевого охранения вышла

диверсионно-разведывательная группа украинских националистов.

Предвидя бой против превосходящих сил противника, Евгений сумел

организовать оборону и продержаться до прибытия подкрепления.

Ведя прицельный огонь из штатного стрелкового оружия, сержант

Сергиенко лично уничтожил трех националистов и одного ранил.

Противник, не ожидавший организованного отпора со стороны

российских военнослужащих, спешно отступил, понеся при этом потери

в живой силе.

Профессиональные действия заместителя командира взвода,

сержанта Евгения Сергиенко позволили не только отбить атаку

украинских боевиков, но и обеспечить безопасность движения колонны

снабжения батальонно-тактической группы без потерь среди личного

состава.