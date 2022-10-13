ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Евгений Сергиенко.
Заместитель командира взвода, сержант Евгений Сергиенко вместе с
подчиненными выполнял задачу по организации боевого охранения
подступов к району прибытия колонн с топливом и боеприпасами.
Евгений занял место на небольшой возвышенности и стал вести
наблюдение за прилегающей территорией.
В ходе наблюдения военнослужащий заметил среди деревьев в
лесополосе движение. Оценив обстановку, сержант Сергиенко дал
команду изготовиться к стрельбе, указав опасное направление. В этот
момент к позициям боевого охранения вышла
диверсионно-разведывательная группа украинских националистов.
Предвидя бой против превосходящих сил противника, Евгений сумел
организовать оборону и продержаться до прибытия подкрепления.
Ведя прицельный огонь из штатного стрелкового оружия, сержант
Сергиенко лично уничтожил трех националистов и одного ранил.
Противник, не ожидавший организованного отпора со стороны
российских военнослужащих, спешно отступил, понеся при этом потери
в живой силе.
Профессиональные действия заместителя командира взвода,
сержанта Евгения Сергиенко позволили не только отбить атаку
украинских боевиков, но и обеспечить безопасность движения колонны
снабжения батальонно-тактической группы без потерь среди личного
состава.