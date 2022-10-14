Ленинградская область выполнила план нацпроекта «Экология» по лесовосстановлению

Показатель отношения площади вырубленных и погибших насаждений к площади лесовосстановления составил 82% (100,5% к плану)

Как отметили в правительстве Ленобласти, работы по воспроизводству лесов продолжаются.

Искусственное лесовосстановление выполнено на площади 6,7 тыс. га (103% к плану), уход за молодыми саженцами прошлых лет проверен на площади 15,1 тыс. га (125%), под посадки леса следующего года подготовлено 6 тыс. га почв.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть станет первым регионом России, в котором лесной фонд будет восполняться из земель запаса. Сейчас в регионе их около 300 тысяч гектаров. На землях запаса будут проводиться процедуры лесовосстановления. На 2021 год в Ленобласти на 111% выполнен весенний план по искусственному лесовосстановлению. Также Ленобласть вошла в топ-5 регионов по доходам от леса, а в 2021 году искусственное лесовосстановление в регионе проведено на площади в 8,9 тысячи гектаров (101% к плану).